Corredor na Estrada Galvão Bueno e Terminal Batistini têm obras liberadas

Do Diário do Grande ABC



07/05/2018 | 07:08



A Prefeitura de São Bernardo autorizou o início das obras de construção do Terminal Batistini e do corredor de ônibus da Estrada Galvão Bueno. As duas intervenções estão orçadas em R$ 41,3 milhões e a previsão de entrega é 2020.

O corredor de ônibus na Estrada Galvão Bueno contará 6,3 quilômetros de extensão. Terá início na rotatória do Trecho Sul do Rodoanel, se estendendo até o fim da Avenida Maria Servidei Demarchi. Serão 18 paradas. O objetivo é melhorar a mobilidade para moradores dos bairros Batistini, Demarchi e Botujuru, uma vez que haverá implantação de linhas tronco alimentadas entre o Terminal Batistini e a área central da cidade. Essa obra está estimada em R$ 16,4 milhões.

O Terminal Batistini estará localizado próximo à rotatória entre as Ruas Matilde Ferrari Marçon e Valdomiro Luís. O investimento previsto é de R$ 24,9 milhões.

“O modelo de Mobilidade estava sendo executado em nosso País de forma equivocada, estimulando muito mais o transporte individual em detrimento do coletivo. Estamos mudando esse conceito. É preciso melhorar a vida das pessoas que utilizam o transporte público, criando via exclusiva para os ônibus e com veículos melhores. É o que nossa gestão tem feito. Retomamos todas as obras de Mobilidade paralisadas pela gestão anterior”, afirmou o prefeito Orlando Morando.