Torneio de Madri tem vitórias de Halep, Muguruza, Sharapova e Wozniacki

As principais favoritas ao título não decepcionaram no Torneio de Madri neste domingo. Simona Halep, Garbiñe Muguruza, Victoria Azarenka, Petra Kvitova, Maria Sharapova e Caroline Wozniacki venceram seus jogos e garantiram vaga na segunda rodada da competição espanhola, de nível Premier, disputada sobre o saibro.

Atual número 1 do mundo, Halep atropelou a russa Ekaterina Makarova. A romena precisou de apenas 51 minutos para superar a rival pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Sua próxima adversária será a belga Elise Mertens, que avançou na chave ao bater a compatriota Alison Van Uytvanck por duplo 6/4.

Número dois do mundo e segunda cabeça de chave em Madri, a dinamarquesa Caroline Wozniacki também não cedeu set na estreia. Ela superou a australiana Daria Gavrilova por 6/3 e 6/1. Na sequência, a campeã do Aberto da Austrália vai duelar com outra tenista daquele país: Ashleigh Barty, que passou pela italiana Sara Errani, algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia no qualifying, por 6/1 e 6/4.

Outra candidata ao título é a anfitriã Garbiñe Muguruza. A terceira do ranking fez valer a condição de favorita ao superar em sets diretos a chinesa Shuai Peng por 6/4 e 6/2. Na segunda rodada, a atual campeã de Wimbledon vai encarar a croata Donna Vekic, que eliminou neste domingo a croata Georgina Garcia Perez por 6/2 e 6/4.

Tentando fazer bonito também no saibro, a checa Petra Kvitova, dona de dois títulos na grama de Wimbledon, começou sua trajetória em Madri com triunfo sobre a ucraniana Lesia Tsurenko por 6/1 e 6/2. Na sequência, ela duelará com a porto-riquenha Monica Puig, que despachou a casaque Zarina Diyas por 6/4, 2/6 e 6/2.

Campeã do US Open, a norte-americana Sloane Stephens mostrou força neste domingo ao bater a espanhola Silvia Soler Espinosa por 6/3 e 6/2. A nona cabeça de chave em Madri vai encarar agora a australiana Samantha Stosur, que também já foi campeã do US Open. Para avançar, ela eliminou a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 6/1, 6/7 (2/7) e 6/3.

Azarenka e Sharapova, que tentam recuperar a boa forma técnica no circuito, também venceram na estreia. A bielo-russa derrotou a sérvia Aleksandra Krunic por duplo 6/3, enquanto a russa superou a romena Mihael Buzarnescu por 6/4 e 6/1. Na segunda rodada, Azarenka fará um duelo de ex-líderes do ranking contra a checa Karolina Pliskova. Sharapova, por sua vez, enfrentará a romena Irina-Camelia Begu.

Ainda neste domingo, venceram em Madri a checa Kristyna Pliskova, as locais Sara Sorribes Tormo e Carla Suárez Navarro, a romena Sorana Cirstea, a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, a britânica Johanna Konta, a norte-americana Bernarda Pera, a chinesa Shuai Zhang e a letã Anastasija Sevastova.

MASCULINO - Com início neste domingo, a chave masculina contou com duelo entre o francês Richard Gasquet e o checo Tomas Berdych logo na primeira rodada. E o primeiro levou a melhor pelo placar de 6/4 e 6/2. Na segunda rodada, Gasquet vai enfrentar o vencedor do duelo entre o russo Karen Khachanov e o sérvio Dusan Lajovic.

Em outro jogo da primeira rodada, o canadense Denis Shapovalov bateu o norte-americano Tennys Sandgren por 6/1 e 6/4. O tenista do Canadá vai encarar na sequência o vitorioso do duelo francês entre Lucas Pouille e Benoit Paire.