Roma vence Cagliari no Italiano e fica perto de vaga na Liga dos Campeões

06/05/2018 | 18:54



A eliminação na Liga dos Campeões não abateu a Roma, que visitou o Cagliari neste domingo e saiu do estádio Sant'Elia com uma vitória por 1 a 0 no duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. O triunfo deixou a Roma perto de disputar mais uma edição do torneio em que quase chegou à final.

Isso porque o time da capital italiana, terceiro colocado, foi aos 73 pontos, quatro a mais que a Internazionale, quinta colocada e primeiro time fora do grupo que garante vaga na Liga dos Campeões. Além disso, abriu dois pontos para a arquirrival Lazio, quarta colocada, que só empatou com a Atalanta em casa.

O Cagliari vive situação oposta e entrou na zona do rebaixamento com o revés em casa. É o 17º colocado, com 33 pontos, um a menos que a Udinese, primeira equipe fora da zona do descenso.

O gol que deu a vitória à Roma foi marcado pelo turco Under, após assistência de Dzeko. Na próxima rodada, a penúltima, a Roma encara a líder Juventus no jogo que pode ser o do sétimo título consecutivo no Italiano do time de Turim.

No outro jogo da tarde, o Sassuolo fez sua parte em casa e bateu a Sampdoria por 1 a 0. Politano anotou o único gol da vitória, que deixou o time mais distante do rebaixamento, agora na 12ª posição, com 40 pontos. A Sampdoria tem 52 pontos e ocupa a nona posição.