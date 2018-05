Taylor Swift visita fã que não pode ir ao seu show por estar internada

06/05/2018 | 17:11



Taylor Swift visitou uma fã no hospital no último sábado, dia 5, de acordo com a People. O nome da garota é Isabella McCune e ela sofreu queimaduras graves numa explosão que aconteceu no Saint Patrick's Day (Dia de São Patrício aqui no Brasil):

- Taylor tirou uma folguinha de seus ensaios para a turnê Reputation e sentou numa cama que estava perto de Isabella. Ela trouxe uma sacola com lembrancinhas de seus shows. Ela disse que conheceu a fã porque ela estava muito inspirada na história de Isabella e se sentindo muito honrada pela sua música tê-la ajudado.

Além disso, Taylor também abraçou Isabella quando estava indo embora:

- Quando ela estava indo embora, minha filha pediu por um abraço e a Taylor se virou e disse: Claro! Eu não queria te machucar. E, então, elas se abraçaram e foi tão bonito. Sabia que significava muito para Isabella.