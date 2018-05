EUA: Primeira-dama anuncia suas iniciativas nesta segunda-feira

06/05/2018 | 16:49



Melania Trump diz que anunciará suas iniciativas como primeira dama nesta segunda-feira (07). "Amanhã é o dia! Estou muito feliz em anunciar minhas iniciativas", disse a esposa do presidente dos Estados Unidos no Twitter.

Sua porta-voz, Stephanie Grisham, diz que o foco será o bem-estar geral das crianças, sobre o qual Melania falou desde que se tornou primeira-dama.

Grisham acrescenta que a primeira-dama se concentrará na gama de problemas que as crianças enfrentam ao crescer e não restringirá a iniciativa a um único tópico.

Melania Trump tem um filho de 12 anos, Barron, e expressou seu interesse em crianças por meio de inúmeras visitas a hospitais e escolas. Ela recentemente transformou a Sala Azul na Casa Branca em uma sala de aula simulada e convidou estudantes do ensino médio para compartilhar suas esperanças e sonhos com ela. O anúncio de amanhã está marcado para o Rose Garden. Fonte: Associated Press.