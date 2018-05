Israel: Primeiro-ministro intensifica campanha contra acordo nuclear com Irã

06/05/2018 | 16:14



O primeiro-ministro de Israel intensificou hoje seus apelos às potências mundiais para revogar o acordo nuclear de 2015 com o Irã, enquanto o presidente Donald Trump decide se vai retirar-se do acordo até a próxima semana.

Em uma coletiva de imprensa para repórteres estrangeiros, Benjamin Netanyahu disse que o mundo estaria melhor sem qualquer acordo do que com o que ele chamou de acordo "fatalmente falho".

Netanyahu disse que Israel está compartilhando uma série de documentos nucleares iranianos confiscados com as seis potências mundiais que assinaram o acordo, bem como com outros países, na esperança de chamar atenção para estas falhas. Ele vai a Moscou no final da semana para uma reunião com o presidente Vladimir Putin, onde as conversas serão centradas no programa nuclear iraniano e no envolvimento do Irã na vizinha Síria.

"Eu disse desde o início que o acordo deve ser totalmente consertado ou totalmente eliminado", disse Netanyahu. "Mas se nada for feito, se for mantido como está, o Irã terá um arsenal nuclear em pouco tempo". Fonte: Associated Press.