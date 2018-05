Jordin Sparks dá à luz seu primeiro filho, Dana Isaiah Jr., e compartilha a primeira foto do bebê.

06/05/2018 | 16:11



Jordin Sparks deu à luz seu primeiro filho no dia dois de maio - e é um menino!

Segundo informações do site norte-americano People, o bebê se chama Dana Isaiah Jr. e nasceu com 3 quilos e 800 gramas, medindo cerca de 53 centímetros. Em entrevista, a cantora falou sobre a experiência:

- É miraculosamente bonito. Quando me entregaram ele, fiquei tomada por uma alegria enorme. Ele era e é tudo o que eu sempre imaginei. Estou me sentindo muito bem. Sou muito grata pelo meu marido e pela equipe do hospital. Sempre amei crianças e sabia que, caso me dessem essa benção, eu amaria e abraçaria mais do que tudo. Só faz alguns dias e eu já amo ser mãe! Mal posso esperar pelo resto.