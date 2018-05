Whindersson Nunes declara apoio ao feminismo graças a ensinamentos de Luísa Sonza: - Meus filhos vão crescer mais educados

06/05/2018 | 16:11



Whindersson Nunes causou neste domingo, dia 6, em seu Twitter. O comediante começou falando sobre uma crítica que teriam feito à uma youtuber, Flavia Pavanelli, e disse:

Até tentam se unir, mas não perdem a oportunidade de criticar umas às outras

Os usuários também não perderam a oportunidade e dispararam:

Whindersson ensinando o que é feminismo!

O humorista começou, então, a receber diversas críticas pelo seu posicionamento e se explicou. Ele também fez elogios a sua esposa, Luísa Sonza, por causa do tema abordado:

Eu era um cara da Igreja, também era preconceituoso, hoje eu ainda amo Deus a Igreja e destruí meus preconceitos, me sinto melhor. Eu não sou feminista e nem posso, mas aprendi algumas coisas com o feminismo. Ex:. eu não entendia o porquê minha mulher ficava tão p**a de raiva quando ela pedia a conta no restaurante e o garçom sempre entregava para mim. Depois eu pensei: mas é verdade, se ela pede, por que entregam a mim? E CONVERSANDO com ela, eu entendi o porquê ela ficava mal com a situação. CONVERSANDO com ela, eu pude compreender uma coisa que para mim era normal.

Ainda, Whindersson concluiu:

Eu gosto das coisas que minha mulher me ensina, meus filhos vão crescer mais educados e entendendo sobre as coisas.