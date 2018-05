06/05/2018 | 16:02



O governo de São Paulo encaminhou recomendação para que o Conselho de Defesa dos Capitais do Estados (Codec) oriente o conselho de administração da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) a eleger Karla Bertocco Trindade para o cargo de diretora presidente da empresa. Atualmente, Karla Bertocco exerce o cargo de subsecretária de Parcerias e Inovação no governo paulista.