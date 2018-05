Internado em Manchester, Ferguson recebe apoios de personalidades do futebol

06/05/2018 | 15:52



Submetido a uma cirurgia de emergência neste sábado após sofrer uma hemorragia cerebral, o ex-técnico Alex Ferguson recebeu diversas mensagens de apoio de personalidades do mundo do futebol. A operação foi bem-sucedida e Ferguson está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Salford Royal Hospital, em Manchester.

"Manteremos Sir Alex e seus entes queridos em nossos pensamentos durante este tempo, e estamos unidos em nosso desejo de vê-lo fazer uma recuperação confortável e rápida", diz comunicado do Manchester United, publicado no fim da noite de sábado. Neste domingo, o clube do qual Ferguson foi técnico por quase 27 anos publicou no seu Twitter: "Seja forte. Vença essa".

Contratado pelo Manchester United em 2003 a pedido de Ferguson, Cristiano Ronaldo também usou suas redes sociais para mandar apoio ao técnico de maior destaque no futebol britânico nas últimas décadas. "Minha orações estão com você, meu caro amigo. Seja forte, chefe", escreveu o astro português.

Técnico do Manchester City, Josep Guardiola também deixou uma mensagem de carinho. "Um grande abraço e nossos pensamentos estão com sua esposa, Cathy, e a família do Manchester United. Fiquei feliz em poder jantar com ele há duas semanas e espero que ele possa se recuperar o mais rápido possível."

Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde do ex-treinador de 76 anos. No primeiro comunicado que emitiu sobre a cirurgia de Ferguson, o Manchester havia informado que ele precisaria de um período de cuidados intensivos para ter uma recuperação plena.

Uma das lendas do futebol inglês por seu trabalho como treinador, Ferguson tem 76 anos e está aposentado desde que deixou o United em 2013, encerrando uma sequência de 26 anos como técnico do tradicional clube da Inglaterra. Ferguson fez história no comando do United ao conquistar 38 títulos. Foram 13 troféus somente do Campeonato Inglês. Sob o comando do treinador, o time ainda conquistou dois títulos da Liga dos Campeões da Europa e dois Mundiais de Clube.