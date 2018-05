EUA: Reino Unido tenta acalmar preocupações de Trump em relação a acordo com Irã

06/05/2018 | 15:34



O embaixador do Reino Unido nos EUA disse neste domingo que seu país acredita que ainda é possível minimizar as preocupações do presidente Donald Trump sobre o acordo nuclear com o Irã, a tempo de impedi-lo de sair do acordo.

Kim Darroch disse que o Reino Unido tem ideias para lidar com essas preocupações. Elas incluem o programa de mísseis balísticos do Irã e seu envolvimento em conflitos no Oriente Médio, questões que não fazem parte do acordo internacional. Trump também se opõe à cláusula do acordo que permite ao Irã retomar parte de seu programa nuclear depois de 2025.

"Achamos que podemos encontrar alguma linguagem, produzir alguma ação que atenda às preocupações do presidente", disse Darroch em entrevista a rede de TV CBS. Trump deve tomar uma decisão até o próximo sábado (12).

O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, agendou conversações com autoridades dos EUA em Washington nesta semana. Sua viagem segue visitas feitas nas últimas semanas pelos líderes da França e da Alemanha, que também tentaram convencer Trump a manter o acordo. Todos os três países europeus assinaram o acordo de 2015, juntamente com a Rússia e a China.

O presidente do Irã alertou Trump neste domingo de que deixar o acordo nuclear resultaria em um "arrependimento histórico".

O presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Deputados norte-americana também desaconselhou a retirada do acordo sem uma ideia mais clara das consequências, e pediu a Trump que desse aos europeus tempo para tratar de suas preocupações. Fonte: Associated Press.