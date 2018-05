Ryan Reynolds revela período difícil em sua luta contra a ansiedade após morte de amigo

06/05/2018 | 15:11



Ryan Reynolds deu uma entrevista ao jornal The New York Times e falou sobre sua luta contra a ansiedade:

- Eu sempre tive ansiedade. Tanto a leve, do tipo "estou ansioso com isso", como estar nas profundezas de um espectro sombrio, o que não é divertido. Eu ia muito a festas e tentava me desconectar disso de certa forma.

Entretanto, sempre que frequentava esses lugares, Ryan acordava no meio da noite paralisado pela ansiedade, agonizando com o seu futuro.

Até que um amigo próximo morreu de overdose e o astro teve que abrir mão dos remédios sem prescrição médica que tomava - assim como as idas em festas.