Solteira, Viviane Araújo cai no samba e exibe novo visual, confira!

06/05/2018 | 15:11



Viviane Araújo, que teve um namoro curto com Klaus Barros, apareceu de visual novo e dançando muito no último sábado, dia 5, para a bateria da Mancha Verde. Usando um vestido brilhante, decotado e um salto alto, a musa compartilhou vários momentos em seu InstaStories: desde os preparos do seu look até quando estava bailando muito no palco.

Na foto divulgada em seu Instagram, Viviane comentou:

Linda por eles!!! Look @espacoluzatelier por @augustoomurilooe @henrickluna

Araújo, então, recebeu diversos comentários de seus fãs:

Linda como sempre! Seu cabelo ficou show!

Você é belíssima

Diva!