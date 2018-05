Pai de Meghan Markle irá conhecer Príncipe Harry apenas dias antes do casamento

06/05/2018 | 15:11



O casamento real está cada vez mais próximo mesmo! De acordo com o Entertainment Weekly, o pai de Meghan Markle, Thomas Markle, irá conhecer seu futuro genro, Príncipe Harry, apenas dias antes da grande cerimônia. O veículo chegou a contar que os pais da noiva terão papeis importantes no dia.

- Ambos pais terão papeis importantes no dia do casamento. Na manhã do casamento, o pai e a mãe dela irão viajar de carro até o Castelo. O Senhor Markle levará sua filha até o altar da Saint George's Chapel. Meghan terá seus pais ao seu lado nesse dia importante, anunciou o palácio.

No entanto, o Príncipe ainda não conheceu seu sogro e Meghan falou sobre o assunto durante a entrevista do noivado:

- Todo mundo ficou muito feliz [com a notícia]. Ele já conversou com meu pai algumas vezes, ainda não conseguiu conhecê-lo, mas tudo valeu cada esforço.

Ainda, os pais de Meghan assumiram terem ficado muito feliz com a notícia do casamento, afinal, descreveram a filha como gentil e amável, acrescentando que o Príncipe têm as mesmas qualidades que ela - fato que deixa o Senhor Markle e Doria Radlan muito felizes, segundo eles.