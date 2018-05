Marina Ruy Barbosa revela um forte traço de sua personalidade: - Sou perfeccionista. Não gosto de me entregar mais ou menos

06/05/2018 | 15:11



Marina Ruy Barbosa é a capa de maio da revista CLAUDIA e falou sobre um forte traço de sua personalidade. No ar como Amália em Deus Salve o Rei, a atriz confessou que é bastante intensa quando o assunto é trabalho.

- Sou perfeccionista. Não gosto de me entregar mais ou menos. Se compro uma ideia, é porque vou me envolver, entrar no time. No final, sentirei orgulho do resultado.

Marina, que já se envolveu em algumas polêmicas relacionadas as suas publicidades, também declarou que esse perfeccionismo possui influência em suas campanhas.

- Sou exigente. Preciso me identificar com o produto para apostar nele.