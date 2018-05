Rodrigo Santoro deixa Jô Soares extremamente emocionado com declaração

06/05/2018 | 14:11



No último sábado, dia 5, Rodrigo Santoro e Jô Soares participaram do programa Altas Horas, da Rede Globo. Em entrevista, os dois deram depoimentos emocionantes e revelaram toda a admiração que sentem um pelo outro. Ambos, inclusive, são nativos da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro - onde Jô revela ter enfrentado momentos muito difíceis.

- Eu passava na rua e diziam Olha lá, um gordo. Não tinha gordo em Petrópolis. Eu chamava a atenção e eu ficava tão triste. Foi aí que eu decidi que deveria ser apontado por outros motivos.

Santoro, então, expressou todo o seu carinho pelo apresentador.

- Quero te agradecer pela sua generosidade - estou falando como espectador, como o Rodrigo que sempre te assistiu - por toda contribuição absolutamente indescritível que você deu para todos nós, para nossa cultura, para nossa arte, para nossa classe, para nosso povo e por ser patrimônio extremamente valioso do nosso país, da nossa arte. Eu tenho muita saudade de antes de dormir estar ali junto com você. Você sempre foi um companheiro e a gente ia sempre dormir e esperava o seu beijo, esperava estar ali junto contigo. É uma relação afetiva de muito carinho.

Extremamente tocado com a declaração, Jô retribuiu todo o respeito do ator e o encheu de elogios.

- Rodrigo Santoro será um dos maiores atores de sua geração. Não só no Brasil, mas no mundo. Ele é surpreendente. Uma das coisas que mais me fascinam é quando um ator leva o seu trabalho realmente a sério.

Até o apresentador, Serginho Groisman, sentiu vontade de falar de Jô.

- A gente se sente honrado e comovido. Volte quando quiser e continue nessa sua energia e nessa inteligencia genial e rara.