De repouso absoluto por gravidez de risco, Sabrina Sato dispara: - Eu já amo esse ser

06/05/2018 | 13:11



Sabrina Sato anunciou recentemente a sua primeira gravidez! Esperando uma menina, a apresentadora contou em seu último vídeo para o YouTube, publicado no último sábado, dia 5, o motivo pelo qual sua gestação traz um certo perigo para a bebê. O noivo da artista, Duda Nagle, também participou da conversa. Logo no começo da gravação, Sabrina disparou:

- Chegou um momento em que eu tive que decidir: ou eu continuava trabalhando ou eu parava tudo e cuidava dessa semente.

E entre uma conversa e outra, a apresentadora resolveu perguntar para Duda:

- Meu amor, você está preparado para ser pai?

- Não sei, você está?, respondeu o companheiro.

- Eu estou. Do mesmo jeito que sempre sonhei em ser apresentadora, eu sonhava em ser mãe.

A ex-BBB chegou a revelar como descobriu que estava grávida. Com o joelho machucado por conta de uma caminhada, que culminou na diminuição do ritmo na sua rotina de trabalho, Sabrina contou que resolveu fazer o teste por fazer e, assim, acabou tendo a notícia do que estava esperando:

- Foi de uma forma muito legal, porque eu estava com o joelho machucado, fiz o teste, assim, só por fazer. Quando eu bati o olho, estava escrito: grávida. Falei: Caramba, grávida! Eu estava sozinha, ele estava viajando. Liguei para o médico e ele disse que era 100% de chance quando dá positivo nesse teste.

Além disso, para completar a situação, Sabrina disse que a maneira como contou a notícia para sua família e para Nagle não foi nada romântica. Ela, simplesmente, tirou uma foto do teste e mandou para seus parentes e companheiro. Depois, a artista explicou o problema que possui, que a faz enfrentar uma gravidez delicada:

- Eu tenho dois hematomas subcoriônicos.

Duda resolveu explicar o que são esses hematomas:

- São fissuras, mini fissuras, mas que pra gente representa tudo. Porque 50% do nosso sonho tinha chance de não acontecer.

E Sabrina completou dizendo que eles chegaram a ter 70% de chance de perder o bebê. No entanto, para isso não acontecer, a apresentadora relatou a decisão que tomou:

- Eu quero, a gente quer, a gente vai fazer de tudo para proteger e cuidar. Então, eu parei toda a minha vida, faz 25 dias que eu estou de repouso absoluto, que eu não saio da cama. Para uma pessoa que não pára, que é workaholic, que está sempre com gente por perto, não está sendo fácil. O que eu tiver que fazer, de repouso, de abrir mão de tudo, eu faço. Pelo bebê, eu faço tudo. Eu já amo esse ser.

Contudo, Duda explicou que a situação toda serviu como lição para mostrar quais são as prioridades do momento, no caso, a bebê. Eles até chegaram a se declarar, falando o quanto tudo ao redor dos dois é intenso. Lindos, não é mesmo?

Eles mostraram, inclusive, a cena da descoberta do sexo. Duda levou um saco de presente para a Sabrina no quarto do hospital onde está internada, e, ao abrir o presente, ela descobriria o gênero. Uma curiosidade? Todas as pessoas haviam votado na possibilidade de ser um menino, exceto a própria Sato e sua mãe. E adivinha só? Era uma menina mesmo! O presente foi aberto e várias bexigas rosas encheram o quarto.