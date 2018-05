Primeiras fotos oficiais de Príncipe Louis são divulgadas pelo Palácio de Kensington

06/05/2018 | 13:11



Na noite do último sábado, dia 5, o Palácio de Kensington divulgou as primeiras fotos oficiais de Príncipe Louis, o terceiro filho de Kate Middleton e Príncipe William. Foram duas imagens do garotinho compartilhados nas redes sociais - e uma delas é mais do que especial.

A Princesa Charlotte, que completou três anos de idade recentemente, apareceu dando um beijinho na testa do irmão recém-nascido em um clique feito pela própria mãe no dia de seu aniversário. Não é uma fofura?

A segunda foto é um retrato de Louis deitado, e nela podemos ver bem de pertinho todos os detalhes do rostinho do menino.

O Duque e a Duquesa de Cambridge estão muito contentes em compartilhar duas fotos da Princesa Charlotte e do Príncipe Louis, tiradas pela Duquesa no Palácio de Kensington. Esta imagem do Príncipe Luís foi clicada pela Duquesa de Cambridge no Palácio de Kensington no dia 26 de abril. O Duque e a Duquesa gostariam de agradecer ao público por suas mensagens gentis após o nascimento do Príncipe Louis e pelo terceiro aniversário da princesa Charlotte, diz a legenda.