Napoli cede empate no fim e deixa Juventus com a mão na taça do Italiano

06/05/2018 | 12:55



O Napoli cedeu no fim o empate por 2 a 2 para o Torino, em casa, e deixou o título do Campeonato Italiano, mais uma vez, nas mãos da Juventus. O time da casa chegou a ficar por duas vezes na frente do marcador, mas vacilou.

Faltam duas rodadas para o término da competição e a Juventus agora tem seis pontos de vantagem sobre o Napoli na ponta da tabela (91 a 85). O Napoli só tem a oportunidade agora de igualar a pontuação. Ou seja, tem que torcer para o rival perder os dois próximos jogos e precisa também vencer seus duelos.

Na competição, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Mas há uma vitória para cada lado com um gol de vantagem. O segundo critério é o saldo de gols. E a Juventus leva vantagem de 18 gols nesse quesito. Portanto só um milagre daria a taça para o Napoli ao fim do campeonato.

No duelo deste domingo, o Napoli deu a impressão que venceria sem muita dificuldade. Começou pressionando o adversário e abriu o placar após uma bobeada da zaga do Torino. Mertens aproveitou e mandou para as redes, aos 25 minutos.

O Torino conseguiu igualar o marcador no segundo tempo em uma rara oportunidade e contando com a infelicidade da zaga adversária. Daniele Baselli bateu da entrada da área, a bola acabou desviando e enganou o goleiro Pepe Reina.

O Napoli voltou a ficar na frente com Hamsik, que acertou belo chute aos 25 minutos. No entanto, aos 39 minutos, Ljajic cruzou para De Silvestre e o Torino igualou o marcador silenciado o estádio San Paolo.

OUTROS JOGOS - Também neste domingo, a Lazio ficou no empate por 1 a 1 com o Atalanta em casa e agora tem o terceiro lugar na tabela ameaçado. A equipe foi a 71 pontos, contra 70 da Roma, que está em quarto e enfrentará o Cagliari ainda às 15h45 (de Brasília). O Atalanta está em sétimo lugar, com 59.

A Fiorentina bateu o Genoa fora de casa por 3 a 2 e mantém viva as esperanças de ir à Liga Europa. O time visitante foi a 67 pontos, em oitavo lugar, a apenas três do Milan que é o sexto colocado e tem uma das vagas ao torneio europeu. O Genoa é o 11º, com 41 pontos.

O Chievo Verona venceu o Crotone por 2 a 1, em casa, e deixou a zona de rebaixamento. O time anfitrião foi a 34 pontos, na 15ª colocação. Mesma pontuação do Crotone, que está em 16º.

O SPAL 2013 também deu um importante passo para se manter na elite. Venceu o lanterna e rebaixado Benevento por 2 a 0, em casa, e subiu para o 14º lugar, com 35 pontos.