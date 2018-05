Homem é preso por tráfico de drogas no Corredor ABD

Do Diário OnLine



06/05/2018 | 11:37



Um homem foi preso por tráfico de drogas na última sexta-feira (4) no Corredor ABD, em São Bernardo.

Policias militares da Força Tática do 6º Batalhão abordaram um indivíduo em uma motocicleta pela via. Com ele, foi localizado pacote com diversos invólucros contendo droga. Na vistoria veicular, verificou-se adulteração na letra da placa, feita com fita isolante.

Quando questionado, o rapaz confessou que abastecia o ponto de venda da favela Naval, em Diadema, e informou onde o entorpecente era dividido para a distribuição, bem como o responsável pela guarda do material. No endereço fornecido, os agente encontraram dois tijolos prensados e porções já prontas para a venda, além de um aparelho celular produto de roubo. O responsável pela guarda dos objetos, contudo, não foi localizado.