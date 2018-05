Carga pra lá de pesada

Do Diário do Grande ABC



A insatisfação com a política de preços adotada pela Petrobras para combustíveis tem provocado dor de cabeça não só aos proprietários de veículos movidos a gasolina e a etanol. É no setor pesado, de transporte de cargas e coletivo, que os aumentos constantes no valor do litro – neste caso, do diesel – complicam a vida de empresários.

Informações publicadas nesta edição do Diário indicam que, nas transportadoras de cargas, o gasto com o insumo por superar em até três vezes o custo do motorista do veículo. O setor chega a despender, por exemplo, R$ 1.000 com diesel para uma viagem de 500 quilômetros – média de R$ 4 o litro na estrada –, enquanto que o gasto com o condutor, por sua vez, fica entre R$ 300 e R$ 350 por dia.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do Grande ABC aponta alta de 11% no preço do combustível neste ano. Em algumas ocasiões foram três reajustes em apenas uma semana, com o valor médio do litro nas bombas a R$ 3,368. Revoltante.

Como se isso não bastasse, as transportadoras ainda têm dificuldade para repassar os aumentos aos clientes, uma vez que fica complicado fazer planejamento, e sofrem a concorrência de empresas localizadas em países que fazem fronteira com o Brasil, caso do Paraguai, onde o litro do diesel custa em torno de R$ 2, o que torna o frete mais acessível.

No setor de transporte coletivo o preço do insumo também provoca pesadelo. A Aesa (Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André) aponta que, há cinco meses, os gastos com combustíveis representavam 25% dos custos das firmas e, agora, já beiram os 32%. Já a folha de pagamento consome 50% do total. O fato complica o funcionamento das empresas, tendo em vista que o valor da tarifa é reajustado uma vez ao ano.

É necessário que o governo reveja a política de reajuste dos preços dos combustíveis. Caso contrário, pode se tornar inviável a operação das transportadoras, o que culminaria na extinção de empregos e no encarecimento do serviço, com a competitividade reduzida. Uma carga pra lá de pesada.