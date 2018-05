Rafinha marca, Inter de Milão goleia a Udinese e cola no G4 do Italiano

06/05/2018 | 09:49



Com um gol do brasileiro Rafinha, a Inter de Milão goleou a Udinese por 4 a 0 neste domingo, fora de casa, e colou na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O time visitante foi a 69 pontos, na quinta colocação do Campeonato Italiano, a apenas um de distância da Roma e da Lazio, respectivamente, terceira e quarta colocadas.

As duas equipes na frente da tabela, no entanto, jogam ainda neste domingo. A Lazio recebe o Atalanta e a Roma visita o Cagliari. A Udinese segue ameaçada pelo rebaixamento, em 15º lugar, com 34 pontos, três a mais do que o Chievo Verona, que abre o grupo da degola.

Pela penúltima rodada da competição, a Inter de Milão voltará a campo no próximo sábado, quando receberá o Sassuolo. A Udinese jogará no domingo contra o Hellas Verona, fora de casa.

No duelo deste domingo, o time visitante não tomou conhecimento dos anfitriões. A Inter controlou a partida desde o início e abriu o marcador com Adrea Ranocchia, aos 13 minutos. O brasileiro Rafinha ampliou aos 44 e Mauro Icardi marcou o terceiro no minuto seguinte. Com a vitória assegura, a Inter diminuiu o ritmo no segundo tempo, mas mesmo assim ainda fez mais um, com Valero, aos 26.