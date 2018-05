LeBron decide no fim, Cavaliers vence e abre 3 a 0 na série contra o Toronto

06/05/2018 | 09:02



LeBron James, mais uma vez, chamou a responsabilidade no momento decisivo e garantiu a vitória do Cleveland Cavaliers por 105 a 103 sobre o Toronto Raptors na noite de sábado, em casa, pela semifinal da Conferência Leste da NBA. O time anfitrião abriu 3 a 0 na série e agora está a uma vitória de ir à próxima fase.

Com a torcida a seu favor, o Cleveland mostrou superioridade durante toda a partida. Especialmente porque o principal jogador da equipe adversária, DeMar DeRozan, se escondeu durante todo o duelo e ficou de fora de todo o último quarto - anotou apenas oito pontos no total.

A equipe anfitriã chegou a abrir 14 pontos no intervalo e caminhava para uma vitória tranquila. Mas, com uma base reserva e bolas certeiras de três pontos de Kyle Lowry, o Toronto foi valente e conseguiu entrar para o jogo.

Mas do outro lado tinha LeBron James. Com o jogo apertado, o principal astro da NBA na atualidade mostrou quem é que mandava. Nos últimos ataques da equipe, a história se repetia. LeBron com a bola, os outros jogadores abriam e lá ia ele decidir a partida.

O cronômetro estava a quatro segundos do fim quando OG Anunoby anotou uma bola de três e empatou o jogo 103 a 103. LeBron arrancou da defesa, veio batendo bola pelo lado esquerdo e, antes de entrar no garrafão, subiu no terceiro andar. Anunoby, que tentava marcá-lo, ficou apenas observando. Com uma só mão, LeBron mandou a bola contra a tabela e cesta: 105 a 103.

O público na Arena foi ao delírio. LeBron fechou a partida com 38 pontos, seis rebotes e sete assistências. Kevin Love, mais uma vez, fez um bom jogo, com 21 pontos, e 16 rebotes. Kyle Korver também apareceu em momentos importantes com suas bolas de três e finalizou o jogo com 18 pontos. Em compensação, JR Smith teve uma de suas piores atuações. Terminou o duelo sem pontuar, com um rebote e uma assistência.

Pelo lado do Toronto, com DeRozan no banco de reservas, Lowry até que tentou. Marcou 27 pontos e deu sete assistências. Anunoby também foi bem no confronto, com 18 pontos e quatro assistências.

O quarto jogo que pode fechar a série acontecerá nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente em Cleveland. Se o Raptors vencer, o quinto jogo será em Toronto, na quarta-feira.