Com Sasha de volta, Santos busca a reabilitação no Brasileirão contra o Grêmio

06/05/2018 | 09:00



De folga na rodada anterior devido a conflitos em datas da Copa Libertadores, o Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 19 horas. O adversário é o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e a partida é válida pela quarta rodada.

O duelo da terceira rodada contra o Vasco seria adiado para o dia 16 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo da Rússia, mas a CBF voltou atrás e o duelo ainda não tem data para acontecer. Com isso, a equipe da Vila Belmiro fez duas partidas apenas neste Brasileirão e soma três pontos. Estreou com vitória sobre o Ceará e foi derrotado no jogo seguinte para o Bahia.

O duelo em Porto Alegre marca o reencontro de Eduardo Sasha e Luan. O atacante se envolveu em polêmica com o jogador do Grêmio quando jogava pelo Internacional. Provocou e depois foi provocado. O santista minimizou o episódio. "Vou enfrentar o Grêmio e não apenas um jogador", disse.

Eduardo Sasha está confirmado no time titular. Ele se recuperou de uma pancada no tornozelo que o tirou das últimas duas partidas do time alvinegro na Libertadores e entrará na vaga do colombiano Copete.

Alvo de entrada dura de Fucile na derrota por 1 a 0 para o Nacional, do Uruguai, Rodrygo participou dos últimos treinamentos do Santos no CT Rei Pelé, em Santos, e não deverá ser problema para o técnico Jair Ventura. Ele passou por alguns exames e não demonstrou qualquer limitação após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo.

A única dúvida da escalação é no setor defensivo. O zagueiro David Braz se recupera de um edema na panturrilha direita. Se não jogar, Gustavo Henrique deve atuar ao lado de Lucas Veríssimo.