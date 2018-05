Miley Cyrus lança coleção de produtos em parceria com a Converse

06/05/2018 | 09:00



Celebrando diversidade, diversão, espírito livre e expressão pessoal, a cantora e atriz Miley Cyrus lança uma coleção de roupas e tênis em parceria com a Converse. Com uma pitada kitsch dos anos 90, ela investe num estilo street-esportivo, com padronagem típica de bandanas, além de muito brilho e texturas.

No Brasil, onde a Converse não comercializa roupas nem bolsas, desembarcam seis modelos de tênis, boa parte deles com glitter e plataformas. Estarão à venda a partir desta semana na Dafiti e nas lojas Danki e Espaço.con, com preços entre R$ 339,90 e R$ 359,90.