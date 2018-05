Obituário - 6 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/05/2018



Santo André



Ivone Gonçalves Pirassolli, 93. Natural de Varginha (MG). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Crematório Vila Alpina.



Wilson Grangeiro Sobrinho, 82. Natural de Caconde (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.



Margarida Maria de Santana Gomes, 72. Natural de São Vicente Ferrer (PE). Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Evaristo Tibério Pinto, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Parelheiros, em São Paulo. Dia 4, em Santo André. Memorial Phoenix.



Sidney de Avelar Augusto, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rosemari Pasetto Oshiro, 59. Natural de São Caetano. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Pasquale Bucci, 90. Natural da Itália. Residia no Parque São Diogo, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.



Nair Bonoli do Carmo, 77. Natural de Rancharia (SP). Residia no Centro de Osasco (SP). Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Parque das Garças.



Sonia Maria da Silva, 73. Natural de Carangola (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



Omero Vessio, 72. Natural de Herculândia (SP). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.



Inez Terezinha dos Santos Silva, 63. Natural de Conselheiro Lafaiete (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



Benedito Carlos Pereira, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Jurubatuba, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



Vagner de Mesquita, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.



Zélio Marcelino da Silva, 46. Natural de Arapiraca (AL). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Maximiro Martins dos Santos, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 4, em Mauá. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Santina Mendes da Silveira, 80. Natural de Itapeva (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Genival de Souza Lima, 75. Natural de Crato (CE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Maria Genelice Bernardo da Silva, 51. Natural de Tavares (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Marcos Agostinho, 29. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Mauá



Aurora Lanci, 83. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Margarida Nazareno Cabrelon, 82. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Haydee, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.



Maria Mercedes dos Santos, 79. Natural de União (PI). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Eufrazio de Andrade, 78. Natural de Água Preta (PE). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Maria das Dores Lopes, 76. Natural de Atalaia (AL). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 3. Vale dos Pinheirais.



Antonio Severino de Siqueira, 74. Natural de Tabira (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



José Matildes Mapa, 70. Natural de Ouro Preto (MG). Residia no Jardim Helida, em Mauá. Dia 3. Vale dos Pinheirais.



Rosa Eulália Dias, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.



Maria Aparecida Itabaiana Silva, 64. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Gilberto Francisco Valentim, 48. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Wellington Marque Maia, 22. Natural de Canhotinho (PE). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Jurho Mashai Shinoda, 83. Natural de Santo André. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 4, em Santo André. Cemitério São José.



Delcia Moreno de Lima, 79. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Mauá. Cemitério São José.