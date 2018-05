Espanha resgata 476 imigrantes em travessia no Mediterrâneo em dois dias

06/05/2018 | 08:45



Madri, 06/05/218 - A Marinha espanhola informou ter resgatado do mar Mediterrâneo nos últimos dois dias 476 imigrantes que tentavam a arriscada travessia vindos de países da costa africana.

Segundo o serviço de resgate, os imigrantes foram salvos de 15 pequenos barcos entre sexta-feira e sábado. Não foram registradas vítimas. De acordo com as autoridades o clima favorável no Estreito de Gibraltar parece ter incentivado as travessias marítimas.

Todo ano, milhares de imigrantes tentam chegar a Espanha e outros países do sul da Europa cruzando o Mediterrâneo em barcos de contrabandistas. A maior parte dessas embarcações é inadequada para mar aberto e naufraga, provocando a morte de grande parte de seus ocupantes.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), neste ano até o momento 615 imigrantes morreram tentando cruzar o Mediterrâneo. Nos primeiros quatro meses de 218 um total de 22.439 imigrantes atingiram a costa europeia, sendo que 4.409 aportaram na Espanha. Fonte: Associated Press.