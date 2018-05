Três duplas do Brasil vão à semifinal em etapa de vôlei de praia nos EUA

05/05/2018 | 23:05



O Brasil terá três duplas nas semifinais da etapa de Huntington Beach do Circuito Mundial de vôlei de praia, nos Estados Unidos. Fernanda Berti e Bárbara Seixas, Maria Elisa e Carol Solberg e Evandro e André Stein avançaram na disputa, neste sábado.

Para alcançar a semi, Fernanda e Bárbara venceram, de virada, as locais Sara Hughes e Summer Ross pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/19 e 15/11. Na briga pela vaga na decisão da medalha de ouro, as brasileiras vão enfrentar as vencedoras do duelo entre Bansley e Wilkerson e Sarah Pavan e Melissa Paredes, ambas duplas do Canadá.

Pavan e Melissa Paredes seguiram vivas na disputa apesar da derrota para Maria Elisa e Carol Solberg por 21/16 e 21/18, em apenas 38 minutos de jogo. As brasileiras vão duelar agora com as vitoriosas do confronto entre as alemãs Julia Sude e Laboureur e as locais Hughes e Ross.

Ainda no feminino, Ágatha e Duda caíram ainda na fase de repescagem. Elas foram batidas pelas canadenses Bansley e Wilkerson por 21/15, 18/21 e 7/15. Assim, elas terminam a etapa norte-americana na nona colocação.

MASCULINO - Evandro e André Stein também só precisaram vencer uma vez neste sábado para assegurar o lugar na semifinal. Eles ganharam dos locais John Hyden e Theo Brunner por 27/25 e 21/17. Na sequência, vão duelar com os espanhóis Herrera e Gavira, que haviam eliminado mais cedo os brasileiros Vitor Felipe e Guto. Já Pedro Solberg/George e Álvaro Filho/Saymon se despediram da etapa de Huntington Beach neste sábado.