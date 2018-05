Venus e Ostapenko são eliminadas em estreia no Torneio de Madri

05/05/2018 | 22:00



A norte-americana Venus Williams e a letã Jelena Ostapenko decepcionaram neste sábado, na rodada de abertura do Torneio de Madri. No saibro espanhol, as duas cabeças de chave foram eliminadas logo na estreia. Já a ucraniana Elina Svitolina e a checa Karolina Pliskova confirmaram o favoritismo em seus primeiros jogos na competição.

Atual número 8 do mundo, a veterana de 37 anos caiu diante da estoniana Anett Kontaveit, 29º do mundo, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2, em 1h54min de confronto. Após grande atuação na primeira parcial, Venus caiu de rendimento e levou a virada, com até três quebras de saque no terceiro set.

Na segunda rodada, Kontaveit vai enfrentar a vencedora do duelo entre a norte-americana Danielle Collins, que furou o qualifying, e a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich.

Campeã de Roland Garros no ano passado, Ostapenko também chamou a atenção neste sábado ao ser eliminada de forma precoce. Ela se despediu de Madri ao ser batida pela romena Irina-Camelia Begu por duplo 6/3. Número 5 do mundo, Ostapenko perdeu a partida ao sofrer cinco quebras de saque na partida diante da atual 36ª do ranking.

Atual 6ª colocada da lista da WTA, Karolina Pliskova despachou a russa Elena Vesnina por 6/4 e 6/2. Na segunda rodada, a vencedora poderá cruzar com a bielo-russa Victoria Azarenka. Para tanto, a ex-número 1 do mundo precisa superar neste domingo a sérvia Aleksandra Krunic.

Quarta colocada do ranking, Elina Svitolina também não teve dificuldades para alcançar a segunda rodada em Madri. Neste sábado, ela bateu a francesa Alizé Cornet por duplo 6/2. Sua próxima adversária sairá do duelo entre a checa Barbora Strycova e a espanhola Carla Suárez Navarro.

Ex-integrantes do Top 10, a russa Svetlana Kuznetsova e a eslovaca Dominika Cibulkova se despediram na estreia. A tenista da Rússia caiu diante da croata Petra Martic por 6/4 e 6/2, enquanto Cibulkova foi batida pela francesa Caroline Garcia, sétima cabeça de chave, por 6/1 e 7/5.

Em outros jogos desta sábado, venceram e avançaram a francesa Kristina Mladenovic, a espanhola Lara Arruabarrena, a holandesa Kiki Bertens, a alemã Julia Görges e a russa Daria Kasatkina.