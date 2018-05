Arrascaeta não treina e é dúvida no Cruzeiro para enfrentar o Botafogo

05/05/2018 | 21:56



O Cruzeiro encerrou a preparação para a partida contra o Botafogo, marcada para este domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os mistérios de Mano Menezes continuam e a equipe ainda não está definida.

A principal dúvida é quanto à escalação do meia Arrascaeta. O uruguaio não participou dos últimos treinamentos nos gramado da Toca da Raposa II e permaneceu na academia. Apesar de o treinador dizer que escalará seus principais jogadores, alguns, como Arrascaeta, podem ser preservados devido ao desgaste físico.

Robinho e Edilson também não participaram dos trabalhos externos. O lateral deve seguir fora do time pois ainda continua em tratamento de dores no tornozelo direito. Robinho não tem problemas de lesão e pode ser titular caso Arrascaeta não jogue. Caso contrário, ficará no banco de reservas.

O desafio do Cruzeiro é conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Depois de encaminhar a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, o time de Mano Menezes tem apenas um ponto no torneio nacional e precisa da vitória para deixar a zona de rebaixamento e encostar nos times da frente da tabela.