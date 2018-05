Casa Branca critica China por exigências 'absurdas' a companhias aéreas

05/05/2018 | 21:48



A Casa Branca classificou como "absurdo orwelliano" a tentativa da China de controlar a forma como as empresas aéreas dos Estados Unidos se referem a Taiwan, Hong Kong e Macau. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse em comunicado que o presidente Donald Trump "se opôs à correção política nos Estados Unidos" e, como presidente, vai "defender americanos que estão resistindo aos esforços do Partido Comunista Chinês de impor a correção política chinesa a companhias e cidadãos americanos". A China considera Taiwan parte integral de seu território. Hong Kong e Macau são regiões administrativas especiais do país.

A Administração de Aviação Civil da China exigiu que 36 companhias aéreas estrangeiras, incluindo algumas empresas americanas, fizessem as mudanças, de acordo com a Casa Branca.

"Isso é um absurdo orwelliano e parte de uma tendência crescente do Partido Comunista chinês de impor suas visões políticas a cidadãos e empresas privadas dos EUA", disse Sanders. Fonte: Associated Press.