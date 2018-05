Conselho Federal de Medicina dá selo de qualidade para FMABC

Natália Fernandjes



06/05/2018 | 07:24



A FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) passou a contar com selo de acreditação do CFM (Conselho Federal de Medicina) a respeito do ensino ofertado aos recém-formados em Medicina. A certificação, válida até 2021, foi criada em parceria com a Associação Brasileira de Educação Médica em 2015 e, até então, reconheceu a qualidade de 24 instituições do País.

Comissão de profissionais avaliou aspectos da faculdade, como qualidade da gestão, projeto pedagógico, programa educacional, corpo docente, discente e infraestrutura. “É um olhar externo para aquilo o que estamos fazendo. Nos permite saber o que é preciso melhorar”, destaca a vice-coordenadora do curso de Medicina da FMABC, Simone Holzer.

<EM>Em relação às fragilidades apontadas pela equipe de acreditação, destaque para a questão da ausência de contrato entre a FMABC e as prefeituras para que o corpo discente utilize as redes públicas de Saúde como campo de atividades de estágio e, ainda a necessidade de integrar as diversas disciplinas existentes.

Já em relação aos considerados pontos fortes, o destaque é para a avaliação do corpo docente, engajado e qualificado. “Nosso projeto pedagógico também foi bem avaliado, principalmente em relação ao nosso campo de prática, já que temos a rede de Saúde do Grande ABC”, ressalta Simone.

A participação das instituições de Ensino Superior no processo de certificação do CFM é voluntária e a proposta é composta pelas etapas de autoavaliação on-line, visita de comitê técnico e divulgação do resultado. A acreditação tem validade de três anos, quando o curso deverá ser novamente avaliado.

A FMABC recebeu, no ano passado, aval do MEC (Ministério da Educação) para se tornar centro universitário. Na prática, a nomenclatura significa também mudança estrutural, tendo em vista que agora o espaço passará a contar com reitor – até então tem diretor –, além de autonomia suficiente para emitir diplomas – hoje chancelados pela USP (Universidade de São Paulo).