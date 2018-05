Diário promove seminário para debater fake news

Nilton Valentim



06/05/2018 | 07:22



As fake news (notícias falsas) ganharam destaque com o crescimento das redes sociais e tornaram-se motivo de preocupação. Para debater o tema, o Diário promove, em parceria com o Diário de Suzano, o seminário ‘Se é Fake, não é News’. Serão dois encontros, o primeiro dia 19, na Faculdade Piaget, em Suzano, e o segundo marcado para dia 26, no campus Barcelona da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). As instituições de ensino apoiam o evento.

Os debates serão mediados pelo diretor de redação do Diário, Evaldo Novelini, e pelo editor-chefe do Diário de Suzano, Edgar Leite. Vão participar importantes nomes como Angela Pimenta, presidente do Projor (Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo); Bárbara Libório, da Aos Fatos (organização especializada em fact-checking); Conrado Corsalette, da Nexo Jornal (organização jornalística especializada em jornalismo de contexto); e Marco Aurélio Sobreiro, assessor de imprensa, mestre em Comunicação e especialista em Comunicação Jornalística.

Também estão confirmadas as presenças do advogado Diego de Carvalho (apenas em Suzano), do presidente da subsecção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Bernardo, Luís Ricardo Vasques Davanzo, e do professor dos cursos de Comunicação e coordenador geral da Agência de Comunicação Integrada da USCS, Roberto Araújo.

Diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini destaca a importância do tema. “Compreendo que as funções dos jornais modernos extrapolam o comentar e o noticiar, com responsabilidade, rigor e imparcialidade, o que de importante ocorre na sociedade. Vejo-os, também, como centros de discussão dos problemas atuais. Neste contexto, em que a profusão de notícias falsas ameaça a democracia, influenciando diretamente até o resultado de eleições presidenciais, como vimos no caso dos Estados Unidos, a discussão de mecanismos de combate às chamadas fake news se torna uma obrigação para quem está preocupado com a qualidade da informação”.

Para o editor-chefe do Diário de Suzano, Edgar Leite, o debate ocorre em momento apropriado. “A discussão deste tema é muito pertinente. Claro que é polêmico. Mas temos o dever de tentar, ao menos, esclarecer e debater um assunto tão delicado. Afinal, as fake news podem destruir reputações. Daí a nossa responsabilidade, como jornalistas, de tentar trazer essa discussão”, disse.

INSCRIÇÕES

A participação é gratuita, entretanto, é necessário realizar inscrição antecipada, pois as vagas são limitadas. Para o debate na USCS, os interessados deverão enviar e-mail para seminariodgabc@dgabc.com.br. Em Suzano, o endereço eletrônico é seminariofakenews@gmail.com.