Polícia encontra drogas e galos que seriam usados em rinhas em Suzano

05/05/2018 | 20:44



Neste sábado, 5, no município de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, policiais do 32º Batalhão Metropolitano apreenderam uma grande quantidade de drogas e cerca de 12 galos que, segundo a PM, provavelmente seriam usados em rinhas.

Os policiais faziam patrulhamento pela região do Jardim Margareth quando visualizaram duas mulheres e um homem que, quando percebeu a polícia, se evadiu entrando em uma residência. Percebendo a atitude suspeita, os policiais descobriram, com as duas mulheres (uma delas adolescente), 201 pinos de cocaína, 48 pinos de crack, 56 porções de maconha e uma pequena quantia em dinheiro. Elas disseram aos PMs que revezavam na venda de drogas na região.

Já o homem que fugiu acabou deixando o portão da residência aberto. Ao adentrarem o local, os PMs não o encontraram, mas conseguiram apreender mais drogas (57 papelotes de maconha, 82 de cocaína e 1957 pinos de crack), além de 12 galos enjaulados e uma estrutura destinada a rinhas. As duas mulheres foram encaminhadas ao Distrito Policial da cidade e ficarão à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Ambiental foi acionada para resgatar as aves.