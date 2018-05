Abel dá atenção à bola parada no encerramento da preparação do Flu

05/05/2018 | 20:45



O técnico Abel Braga deu atenção especial aos lances de bola parada no Fluminense no encerramento da preparação da equipe carioca para o duelo contra o Vitória, neste domingo, no Barradão, em Salvador.

Antes de exercitar a bola parada, Abel comandou treino tático, fazendo simulações de jogo no campo 1 do CT. Na parte final, enquanto alguns titulares praticavam finalizações, o restante fazia trabalho específico em campo reduzido.

Vindo de empate com o São Paulo, o Fluminense busca os três pontos no Brasileirão ao mesmo tempo em que o treinador tem pela frente na quinta o segundo jogo contra o Nacional de Potosí, pela primeira fase da Sul-Americana. Os brasileiros venceram por 3 a 0 na partida da de ida.

Apesar da proximidade entre as duas partidas, Abel garante que não vai preservar o elenco no Brasileirão. "Não vou poupar. Existem dúvidas em relação a duas ou três posições que eu não vou arriscar. Se não mostrarem amanhã que estão 100%, sem sentir, vai ser difícil colocar em campo", afirmou o treinador, na sexta, sem revelar o nome das dúvidas.

No treino deste sábado, ele não indicou quem serão os possíveis desfalques na partida contra o Vitória. Ao fim da atividade, a delegação do Fluminense embarcou para Salvador.