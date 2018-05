Buffett diz acreditar que EUA e China vão resolver diferenças no comércio

05/05/2018 | 19:30



O bilionário Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, disse neste sábado que Estados Unidos e China têm muito em jogo para não resolverem suas diferenças no comércio bilateral. Durante o encontro anual da Berkshire Hathaway em Omaha, Nebraska, Buffett observou que os dois países têm um desempenho excepcionalmente bom no comércio internacional. "O único problema é quando um lado vence demais", afirmou, acrescentando que o comércio entre EUA e China é benéfico para ambas as partes.

Segundo Buffett, os dois países têm muitos interesses em comum e, apesar das tensões inevitáveis, têm muito a ganhar trabalhando juntos. "O mundo depende disso."

Durante reuniões nesta semana em Pequim, representantes dos EUA e da China pediram amplas concessões e não conseguiram resolver suas diferenças, aumentando as chances de que os dois governos imponham tarifas sobre dezenas de bilhões de dólares em produtos do outro país. Fonte: Dow Jones Newswires.