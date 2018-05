Grêmio tem mais um treino fechado e gols de bicicleta em rachão

05/05/2018 | 19:20



Como vinha fazendo ao longo da semana, o técnico Renato Gaúcho voltou a fechar o treino do Grêmio neste sábado. Sem dar qualquer pista de qual será o time titular da equipe no jogo contra o Santos, neste domingo, o treinador viu o garoto Vico brilhar no rachão com dois gols de bicicleta.

A escalação gremista é uma grande incógnita porque Renato ainda não impôs uma rotina de formações da equipe neste Brasileirão enquanto disputa também a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. No ano passado, ele alternou times titulares e reservas no Brasileirão para buscar o título da competição internacional.

Na edição deste ano, as escalações ainda estão oscilando e Renato garante que não vai priorizar alguma competição. A tendência, porém, é de que ele escale os titulares desta vez, em Porto Alegre, com a seguinte formação: Marcelo Grohe; Leo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro e Luan; Everton e André.

Sem confirmar este time, ele fechou o treino. Somente o rachão, ao fim da atividade principal, foi liberado para os jornalistas. E foi aí que o garoto Vinícius Duarte, mais conhecido como Vico, brilhou ao fazer os dois gols de bicicleta.

Confira a lista dos relacionados do Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor;

Laterais: Cortez, Léo Moura, Madson e Marcelo Oliveira;

Zagueiros: Bressan, Geromel e Kannemann;

Volantes: Arthur, Cícero, Jailson, Maicon, Michel e Ramiro;

Meias: Lima, Luan, Maicosuel e Thonny Anderson;

Atacantes: Alisson, André, Everton e Jael.