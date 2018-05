Guerra treina e pode ser a novidade do Palmeiras contra o Atlético-PR

05/05/2018 | 19:05



O Palmeiras fechou neste sábado, no CT do Coritiba, a preparação para o duelo contra o Atlético-PR neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os titulares treinaram, assim como o meia Guerra, que deve ficar no banco de reservas.

O meia se recuperou de um problema no quadril e está apto para voltar aos gramados. Ele não joga desde o empate com o Botafogo, na estreia do time alviverde no Brasileirão, que terminou em 1 a 1, com um gol dele.

Na última atividade antes do duelo em Curitiba, Roger Machado também teve à disposição Antônio Carlos, Edu Dracena e Keno, que foram poupados do último jogo no Peru, contra o Alianza Lima. Na ocasião, apenas Borja e Jailson, entre os considerados titulares, estiveram em campo.

Felipe Melo, que também não foi ao Peru em razão de uma inflamação no pé esquerdo, também participou dos trabalhos deste sábado, que foram táticos e focados no aprimoramento nas jogadas de bola aérea. O volante deve voltar ao time titular ao lado de Bruno Henrique.

O Palmeiras busca sua segunda vitória na competição. Está invicto, com uma vitória e dois empates, e soma cinco pontos. O jogo na capital paranaense é o primeiro dos três que o time alviverde faz fora de casa. Tem pela frente América-MG, pela Copa do Brasil, e o clássico contra o Corinthians, em Itaquera.