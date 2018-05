Juventus vence Bologna de virada e pode ser campeã do Italiano sem jogar

05/05/2018 | 18:10



Contando com uma atuação de gala do brasileiro Douglas Costa, a Juventus derrotou o Bologna de virada por 3 a 1 neste sábado, em casa, no Juventus Stadium, em Turim, e pode ser heptacampeã do Campeonato Italiano neste domingo mesmo sem entrar em campo.

O time do técnico Massimiliano Allegri chegou aos 91 pontos com a vitória e abriu sete para o vice-líder Napoli, que verá a Juventus conquistar com duas rodadas de antecedência o torneio nacional pela sétima vez consecutiva se não vencer o Torino neste domingo, no San Paolo. O Bologna tem 39 pontos e é o 12ª colocado.

A situação da Juventus é tão confortável que, mesmo se o Napoli fizer sua parte e vencer o Torino, basta uma vitória contra a Roma na próxima rodada para o time de Douglas Costa levantar mais um troféu e manter a hegemonia na Itália.

Em campo, um susto no começo da partida indicou que a Juventus teria dificuldade contra o Bologna. Buffon errou passe curto na saída de bola e presenteou Crisetig, que sofreu pênalti de Rugani na continuação do lance. Foi necessário o árbitro de vídeo para confirmar a marcação. Simone Verdi bateu com categoria e abriu o placar aos 30 minutos.

No segundo tempo, a Juve melhorou com a entrada de Douglas Costa, colocou a bola no chão e não demorou a impor sua superioridade. Chegou ao empate em gol contra de Maio, que falhou na tentativa de afastar cruzamento de Quadrado e mandou direto para o gol.

Douglas Costa mudou o cenário em favor da Juve aos 17 minutos, quando cruzou na medida para Khedira completar para o gol e virar a partida. Seis minutos depois, serviu Dybala na área e o argentino ampliou o placar. No final, quase coroou a bela atuação com um golaço em cruzamento de letra da esquerda que passo perto da trave.

Se o Napoli vencer o Torino nesta rodada, a Juventus pode conquistar o título em Roma, onde enfrenta a anfitriã no estádio Olímpico no próximo domingo.