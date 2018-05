Com vaga garantida na Liga dos Campeões, Valencia perde para o Villarreal

05/05/2018 | 18:00



Poucas horas após ter assegurada sua vaga na próxima Liga dos Campeões, o Valencia foi derrotado pelo Villarreal por 1 a 0, fora de casa, neste sábado, em rodada do Campeonato Espanhol. O único gol da partida foi marcado aos 41 minutos do segundo tempo.

O Valencia entrou em campo já classificado porque, horas antes, o Betis perdera para o Athletic Bilbao por 2 a 0. O time de Sevilha era o único que podia alcançar a equipe de Valência, que soma 67 pontos e não pode mais ser superado no quarto lugar da tabela - voltará à Liga dos Campeões após três anos.

Já o Villarreal se aproximou da confirmação da vaga na próxima edição da Liga Europa. Com 57 pontos, ocupa o sexto lugar e tem mais três jogos para selar a classificação. O Sevilla, em 7º com 51 pontos, ainda é uma ameaça.

O único gol da partida deste sábado saiu nos minutos finais do duelo. Aos 41 minutos da etapa final, Mario Gaspar desviou para as redes um levantamento na área e levou a torcida local à festa nas arquibancadas.

Na próxima rodada, o Valencia enfrentará o Girona, fora de casa, no sábado. O Villarreal também jogará longe do seu estádio, contra o rebaixado La Coruña, no mesmo dia.