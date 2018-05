Confronto de torcida antes do dérbi de Campinas causa uma morte e um ferido grave

05/05/2018 | 17:23



Algumas horas antes da realização do dérbi 191 de Campinas, entre Guarani e Ponte Preta, o saldo da violência é negativo. Confusões ocorridas no período da manhã deixaram um torcedor morto e outro gravemente ferido. A vítima fatal é Leonardo Daniel Bernardes Silva, de 18 anos, torcedor pontepretano e que estava envolvido num conflito no bairro São Bernardo, por volta das 11 horas.

Segundo o coronel da Polícia Militar, Merci Elber Resende, já existe um suspeito do crime. O nome está sendo mantido em sigilo para não atrapalhar as investigações. "Vamos encaminhar tudo que temos para a Polícia Civil para que faça as investigações e a coleta de provas", disse o militar.

Segundo ele, fora este caso isolado, não ocorreram outros conflitos de relevância na cidade. "Infelizmente são grupos de baderneiros que marcam encontros e entram em confrontos. Mas o esquema de segurança ao redor do estádio está funcionando normalmente. Nós estamos reforçando a vigilância em alguns pontos isolados da cidade", concluiu o comandante, que destacou 300 policiais para a segurança.

CONFLITO - Na manhã deste sábado (perto das 11 horas), houve uma confusão entre torcedores no bairro de São Bernardo, a 5 km do estádio Brinco de Ouro. Um grupo de pontepretanos teria ido até a casa de um membro da Torcida Organizada Fúria Independente do Guarani, situado na Rua Alagoas. Eles estavam munidos de pedras e paus, como mostram algumas imagens que circulam nas redes sociais.

Após a tentativa de invasão da casa, teria ocorrido o revide ou a defesa. Vários tiros foram ouvidos e o grupo voltou correndo na rua. O estudante de ensino médio Leozinho caiu baleado no chão. Ele foi carregado por amigos e levado de carro ao Hospital Ouro Verde, mas logo se confirmou a morte.

Um outro conflito teria ocorrido na Vila Industrial, perto do teatro Municipal Castro Mendes, por volta do meio-dia. Raul Cardoso foi agredido por um grupo de torcedores não identificados por preferência clubística e encaminhado ao Hospital Mário Gatti com ferimentos múltiplos. O seu estado é grave.

Justamente por causa da violência, o dérbi foi marcado por torcida única, procedimento que tem sido adotado em outras cidades, como a capital São Paulo. Perto de 18 mil bugrinos são esperados no Brinco de Ouro, a partir das 19 horas, e jogo válido pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O movimento ao redor do estádio foi tranquilo pela manhã, quando foram vendidos os últimos ingressos. A polícia só agiu contra várias cambistas. Quatro foram presos.