Casamento à vista? Mariana Goldfarb posta clique com Cauã Reymond e Pathy Dejesus diz querer ser a madrinha do casal!

05/05/2018 | 17:11



Mariana Goldfarb e Cauã Reymond parece ter voltado com tudo mesmo! Após a polêmica envolvendo o ator, dizendo que ele teria tentado resgatar o contato com Ísis Valverde, Cauã e Mariana anunciaram a retomada do relacionamento. Já na noite da última sexta-feira, dia 4, a modelo publicou um clique ao lado do artista.

Boatos de que o par estaria conversando para aumentar a família já estavam rolando antes mesmo deles terem anunciado a separação. Agora, então, já que os dois voltaram, os rumores de um suposto casamento estão aumentando! Mariana legendou o clique, inclusive:

Andei procurando fotos até que...

Os internautas não se aguentaram e foram à loucura nos comentários:

Vocês formam um belíssimo casal

Pára de enrolar a guria... peça ela em casamento!

E nada de um filho só, viu? O mundo precisa de pelo menos uns quatro [filhos] maravilhosos!

Além dos usuários que pediram por um casamento, Pathy Dejesus soltou o verbo e nos fez pensar que, talvez, um casamento esteja à vista:

Ah se eu não for a madrinha desse rolê..., falou a atriz.

Ticiane Pinheiro também comentou a foto, dizendo que eles estão lindos juntos!