Charlie Rose é acusado de assédio por três mulheres que trabalharam com ele na CBS

05/05/2018 | 17:11



No final do ano passado, Charlie Rose já havia sido acusado de assédio sexual. Segundo o Washington Post, três mulheres acusaram o apresentador e a própria CBS, emissora para qual Charlie prestava serviço.

Os integrantes da CBS foram avisados da má conduta sexual do apresentador, anteriormente, por mulheres do trabalho. Um total de 27 mulheres, 14 que trabalhavam diretamente com ele e outras por fora, alegam terem sido assediadas por Rose. A emissora foi avisada sobre o ocorrido em 1986 e, mais recentemente, em 2017.

Sophie Gayter, por exemplo, disse que Rose agarrou suas nádegas. Beth Homan-Ross e Brooks Harris, que trabalhavam no mesmo programa que o jornalista durante a década de 80, contaram que ele fez comentários inapropriados - e sexuais - para ambas.

O que chamou a atenção do público também foi a resposta de Charlie, que aconteceu por e-mail:

Sua história é injusta e imprecisa.

Desta vez, o Washington Post traz novas alegações, afirmando que ele chegava a fazer ligações supostamente sensuais para as mulheres, além de andar pelado na frente delas e tocar em suas partes íntimas. O apresentador, então, chegou a emitir um pedido de desculpas e acabou sendo demitido da CBS News.