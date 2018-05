Último episódio de Once Upon A Time finalmente traz respostas ao público

05/05/2018 | 17:11



O último episódio de Once Upon A Time finalmente trouxe algumas respostas. A série, que está no final de sua sétima temporada, trouxe à tona a verdade por trás daquele pulo no tempo que vimos anteriormente. A ordem dos acontecimentos é a seguinte: na estreia da sétima temporada, Henry deixou a cidade de Storybrooke e foi viver a sua vida em outro reino, onde conheceu e se apaixonou por Cinderela, com quem teve uma filha. Quando a menina fez oito anos de idade, uma maldição foi lançada, e todos esses personagens foram enviados para a cidade de Hyperion Heights. Então, é como se no presente eles permanecessem em Storybrooke, mas no passado, em Hyperion Heights. Meio louco, né?

Quem esclareceu tudo foi a nossa amada Regina. Entender essa linha do tempo, inclusive, será muito importante para os dois últimos episódios da série, nos dias 11 e 18 de maio. Além disso, descobrimos o maior vilão do seriado: Wish Realm Rumpelstiltskin!

- Um dos vilões mais temíveis que já esteve no programa foi Rumpelstiltskin. Wish Realm Rumpelstiltskin é uma versão do Rumpelstiltskin sem Baelfire ou Belle. Então, você está falando de um Rumpelstiltskin sem esperança. Ele está solto, declarou o produtor executivo da história, Edward Kitsis, ao EW.

- Com a chegada de Wish Rumple, o caos é desencadeado. Isso força nossos personagens a não apenas confrontá-lo como um antagonista, mas a confrontar muitas coisas sobre si mesmo, e é uma inesperada viagem de montanha-russa onde nós propositalmente tentamos criar uma queda onde você pensou que pararia, apontou Adam Horowitz, outro produtor.

- Rumple vai enfrentar o teste final e o derradeiro vilão, que é ele mesmo. Esperamos que as sete temporadas da série tenham lhe dado força suficiente para derrotar uma versão horrível de si mesmo, concluiu Kitsis.

E aí, está ansioso para conferir tudo isso?