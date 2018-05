Fernanda Chamma afirma que não deixará Xuxa por proposta nenhuma: - Enquanto tiver Dancing Brasil, este é o meu lugar

05/05/2018 | 17:11



Fernanda Chamma é bastante conhecida por liderar a coreografia de grandes musicais brasileiros como Hairspray, A Gaiola das Loucas e Alô, Dolly. Entretanto, a profissional também participa do Dancing Brasil como jurada desde a primeira temporada. Fernanda confessou que adora contribuir com o reality.

- Eu adoro, já estou acostumada. É só colocar na cabeça que não é uma avaliação. Como sou uma profissional da área, eu sugiro. Vai do participante gostar ou não, aceitar ou não. De repente ele pode até não acatar o que eu estou falando, mas pensar sobre o assunto. Nós não somos donos da verdade, nem eu, nem Paulinho Goulart, nem Jaime Arôxa. A gente instiga, e pode perceber: todo mundo que nos escuta, cresce durante a temporada. Não sei se chega a vencer, mas cresce. E eu adoro, adoro fazer televisão. Sou bocuda mesmo, falo o que eu acho, deixo de achar. E acho que por ser verdadeira, as pessoas têm confiança que eu realmente estou lá, não para fazer tipo, mas para acrescentar ao programa.

A coreógrafa também avaliou o desempenho de Bárbara Borges, que ficou em terceiro lugar na última temporada do programa.

- No primeiro programa eu falei Meu Deus... Era uma paquita, né? Já não é mais, mas com carinha, trejeitos de uma menina. E ela se tornou uma atriz incrível.

E é claro que ela ainda citou a evolução de Geovanna Tominaga e seu professor, Lucas Teodoro. Os dois, inclusive, foram os grandes campeões da terceira temporada.

- A Geovanna era bailarina, mas acho que ela colocou para fora o lado artístico dela. Isso foi muito importante, senão ela poderia ter ficado daquele mesmo jeitinho dos três primeiros episódios. Acho que foi bom para a vida dela, inclusive. O Teo é um excelente profissional que cresceu com o programa. Ele também não era um excelente coreógrafo, ele era um bailarino que aprendeu a lidar com um famoso e a estudar a dança de salão, a dança esportiva, de show. Ambos cresceram juntos nessa terceira temporada e mereciam o prêmio por terem sido uma dupla que se destacou.

E se você já está ansioso para assistir a uma nova temporada de Dancing Brasil, calma! Fernanda adiantou que a próxima edição está mais perto do que você imagina.

- Eu acho que a quarta temporada deve vir agora para o segundo semestre.

Sempre autêntica, a artista revelou que prefere muito mais fazer participações ao vivo na TV.

- Eu detesto fazer gravado. Eu não decoro. Eu presto atenção de imediato, eu não guardo nomes, nada. Eu detesto quando é gravado. Primeiro que é demoradíssimo, né? A gente fez o especial de final de ano e fizemos em seis horas o que a gente faz em uma. Então tem aquilo de refazer, voltar. É chatinho. Não me peça para decorar uma frase que ela vai sair do meu jeito! Eu gosto do ao vivo, que eu posso falar e eles me beliscam debaixo da mesa para dizer que eu estou falando muito, que estamos atrasados, que estamos estourados. Mas faz parte.

E entregou que não daria conta de todo o esforço dos famosos no reality.

- Eu não conseguiria. É muito difícil. E tem semanas que eles dançam duas, três coreografias. É difícil para a pessoa que está coreografando. Eles têm crises, estão cansados, machucados. A gente tem que aplaudir, realmente. Chega a ser mais difícil que o Dança dos Famosos. O Dança começa homem e mulher, eles têm um intervalo de 15 dias. O Dancing não. É semanal.

Fernanda ainda falou muitíssimo bem da apresentadora da atração, Xuxa Meneghel.

- A Xuxa é um presente. A Xuxa realmente é Xuxa. Eu não era uma pessoa fanática por Xuxa Meneghel, eu tenho exatamente a mesma idade que ela. Eu não cheguei a cantar Ilariê quando pequena, porque eu sou mais velha. Eu adorava as roupas, mas não era fanática. Depois que eu a conheci, eu entendo porque ela se se tornou a Rainha do Brasil. Ela é especial, é única. Ela trata as pessoas de uma maneira carinhosa. Sempre está alegre, para cima. É amorosa, é simples. Ela senta no chão com a gente, a gente chora de rir, a gente come, a gente bate papo, uma troca maquiagem com a outra. E a gente se deu muito bem. A gente acabou construindo uma amizade fora do Dancing Brasil, que vai perdurar enquanto a gente existir. Meu carinho por ela é enorme. Eu não largo a Xuxa por proposta nenhuma. Enquanto tiver Dancing Brasil, este é o meu lugar.