Carol Castro posta foto com a filhinha e leva fãs ao delírio: Melhor soninho

05/05/2018 | 17:11



Carol Castro é uma mãezona daquelas, né? Como você já conferiu no ESTRELANDO, a atriz até chegou a homenagear a filhota, Nina, quando ela completou cinco meses de vida, chamando a bebê de sua estrela guia. Desta vez, para encher o coração do público, Carol publicou neste sábado, dia 5, o clique que você pode ver acima, mostrando a baby deitada em cima de seu corpo enquanto as duas dormem:

Melhor soninho - definiu a atriz.

Os usuários não se aguentaram e dispararam:

Que gostosura essa foto!!!

Tem que aproveitar este bons momentos. Pois eles [os bebês] crescer rápido.

Linda imagem.