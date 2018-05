Zverev vence Chung e encara veterano Kohlschreiber na final em Munique

05/05/2018 | 17:02



O Torneio de Munique terá em sua final um duelo de gerações alemãs. Neste domingo, Alexander Zverev, de 21 anos e atual 3º do ranking, vai enfrentar Philip Kohlschreiber, de 34 anos e 34º do mundo, na tentativa de defender o título conquistado no ano passado. Já o veterano soma três troféus no saibro de Munique, o último deles em 2016.

Principal favorito ao título, Zverev confirmou a boa fase ao superar o sul-coreano Chung Hyeon, outro representante da nova geração, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. O campeão de 2017 sofreu em quadra no primeiro set, quando sofreu duas quebras de saque.

Mas, como obteve três quebras, o tenista da casa levou a melhor no set inicial. Com o embalo, teve mais facilidade na segunda parcial. Zverev salvou dois break points e impôs mais duas quebras ao sul-coreano, que foi uma das estrelas do Aberto da Austrália, em janeiro.

Rival de Zverev na final deste domingo, Philip Kohlschreiber sofreu menos para vencer em sua semifinal. Ele precisou de apenas 1h05min para bater o compatriota Maximilian Marterer por 6/2 e 6/4. O veterano perdeu o saque por apenas uma vez no jogo, no segundo set, e obteve quatro quebras sobre o rival.

Os dois finalistas vão se enfrentar pela quarta vez no circuito profissional. Kohlschreiber leva vantagem no retrospecto por 2 a 1.