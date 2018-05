Southampton empata com Everton e deixa a zona de rebaixamento no Inglês

05/05/2018 | 16:21



O Southampton conquistou um ponto precioso na luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês ao empatar por 1 a 1 com o Everton neste sábado, no Goodison Park, em Liverpool, em duelo da penúltima rodada do torneio.

O empate leva o Southampton para os mesmos 33 pontos do Swansea, que perdeu para o Bournemouth na rodada por 1 a 0, mas o time de Liverpool leva a melhor no saldo de gols (-19 contra -26), escapando da zona de rebaixamento para ficar na 17ª posição. O Everton é o oitavo colocado, com 49 pontos, e não briga por mais nada na competição.

O resultado poderia ter sido melhor para o Southampton, que vencia a partida até os 45 minutos da etapa final. Abriu o placar no começo da partida com Redmond e levou o gol de empate nos lances finais marcado por Tom Davies.

A penúltima rodada será encerrada neste domingo, com mais três jogos. Destaque para o campeão Manchester City, que recebe o Huddersfield, e o Chelsea, que recebe o Liverpool na briga por uma vaga à Liga dos Campeões.