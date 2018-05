Betis perde para Bilbao fora de casa e garante o Valencia na Liga dos Campeões

05/05/2018 | 15:28



O Betis perdeu para o Athletic Bilbao por 2 a 0 neste sábado, fora de casa, e viu acabar matematicamente a possibilidade de garantir vaga para a Liga dos Campeões. Muniain e Aduriz marcaram os gols da vitória do time anfitrião em duelo pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Betis se manteve em quinto lugar, com 59 pontos, e ficou a sete de distância do Valencia, o quarto colocado, e última equipe dentro da zona de classificação para o principal torneio de clubes da Europa. O Athletic Bilbao é o 13, com 43 pontos.

Também neste sábado, o Eibar goleou o Girona por 4 a 1, fora de casa, em duelo de equipes que ainda sonham com uma vaga para a Liga Europa. Com a vitória, o time visitante foi a 47 pontos e está a quatro do Sevilla, o sétimo colocado e com a última vaga para o torneio europeu. O Girona é o nono na tabela, com 49 pontos.

O Celta de Vigo viu as chances de ir à Liga Europa ficarem distantes após empatar por 1 a 1 com o já rebaixado Deportivo La Coruña por 1 a 0, em casa. A equipe anfitriã está em 12º lugar, com 46 pontos.

O rebaixamento do Campeonato Espanhol foi definido na rodada passada com a queda do La Coruña, atual 18º na tabela com 29 pontos. O Las Palmas, 19º, e o Málaga, o lanterna, são as outras duas equipes que caíram para a segunda divisão.