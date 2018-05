Guerrero treina e volta a ser relacionado no Flamengo para enfrentar o Inter

05/05/2018 | 15:08



De volta ao Rio de Janeiro depois de apresentar sua defesa na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), Paolo Guerrero treinou na manhã deste sábado no Ninho do Urubu e é a principal novidade da lista de relacionados do Flamengo para a partida contra o Internacional, neste domingo, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O peruano não joga desde 17 de outubro de 2017. Pelo longo tempo afastado dos gramados e até pela semana conturbada que teve, com viagem à Suíça, o que o impediu de treinar, a tendência é que seja mesmo opção no banco de reservas. No entanto, pode pesar a vontade do jogador de voltar a atuar.

A Fifa suspendeu Guerrero por um ano depois do jogador ser flagrado em exame antidoping em jogo da seleção peruana pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, em 5 de outubro, na Argentina. Em novembro, após recurso da defesa do atacante do Flamengo, o Tribunal de Apelação da Fifa reduziu a pena para seis meses.

Assim, a punição se encerrou na última quinta-feira e Guerrero está liberado para jogar até sair a conclusão final da apelação da Agência Mundial Antidpoing (Wada, na sigla em inglês).

Diego, por outro lado, não treinou neste sábado e dificilmente estará em campo no Maracanã. Com um problema no ligamento colateral do joelho direito, está fora da partida e deve voltar no meio de semana, para encarar a Ponte Preta, pela Copa do Brasil.